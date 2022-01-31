"القباع" يتوج الفائزين بجائزة القنفذة للإبداع في نسختها الثالثة

ضمن جوائز ملتقى مكة الثقافي.. ووسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

رعى محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع حفل إعلان وتتويج الفائزين بجائزة القنفذة للإبداع في نسختها الثالثة لعام ١٤٤٣هـ ضمن ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، بحضور القيادات الإدارية بالمحافظة, وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك بالقاعة الكبرى بالمحافظة.



وفي بداية الحفل ألقى محافظ القنفذة كلمة هنأ فيها الفائزين بالجائزة وحثهم على مواصلة تطوير مبادراتهم، متمنيًا مشاركات أكثر بالأفكار خلال المراحل المقبلة، مقدمًا شكره للمشاركين الذين لم يحالفهم الحظ للعام الحالي، وللجنة تحكيم المبادرات والجهات الراعية على ما قدموه من جهود.



وتم تتويج المبادرات الفائزة بالجائزة حيث حصل على المركز الأول الكلية التقنية بالقنفذة عن مبادرة "ريادة تقنية" فيما نال المركز الثاني المشارك خضر أحمد المتحمي عن مبادرة "التطوير والتكنولوجيا وتطوير وبناء الإنسان، والمركز الثالثة المشاركة ندى حسن الزبيدي عن مبادرة" موقع وتطبيق نائل لحل مشاكلك التقنية كما تم تكريم لجان التحكيم والرعاة.