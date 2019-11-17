الديوان العام للمحاسبة يجتمع بوفد من البنك الدولي

بهدف تبادل الخبرات والتجارب ويستمر لمدة 3 أيام

عقد الديوان العام للمحاسبة اليوم، اجتماعاً مع مجموعة من خبراء البنك الدولي، وذلك بقاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن بمقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض، ويستمر على مدى ثلاثة أيام.

ويهدف الاجتماع الذي يحضره كبار المسؤولين بالديوان إلى الاستفادة من تجارب وخبرات البنك الدولي في تطوير العمل الرقابي بالديوان، ورفع وتعزيز كفاءة موظفيه العملية والمهنية، وإكسابهم المعرفة اللازمة لتطوير قدراتهم في الأعمال الموكلة لهم.



وسيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، في مقدمتها وضع تصور عن آلية تعزيز التدقيق المبني على المخاطر، وآلية تحديد الاحتياجات التدريبة لمنسوبي الديوان والتخطيط للبرامج التطويرية اللازمة.