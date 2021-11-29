محافظ "ساما": الترخيص لـ16 شركة تقنية مالية خلال الربع الثالث من 2021

نجاح البيئة التجريبية التشريعية أسهم في إصدار عدة قواعد تنظم أعمال تلك الأنشطة

قال محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" الدكتور فهد المبارك: إن عدد شركات التقنية المالية التي تخرجت بنجاح من البيئة التجريبية وتم الترخيص لها خلال الربع الثالث من هذا العام، بلغ 16 شركة تقنية مالية.

وأوضح المبارك خلال انطلاق فعاليات "جولة فنتك 21" أمس، أن 13 شركة من تلك الشركات تعمل في مجال المدفوعات والمحافظ الإلكترونية، و3 شركات في مجال التأمين والتمويل.

وبيّن أن نجاح البيئة التجريبية التشريعية أسهم في تطوير وإصدار عدة قواعد تنظم أعمال تلك الأنشطة، حيث قام البنك المركزي خلال ثلاثة أعوام مضت بإصدار وتحديث عدد من الأنظمة والقواعد والتعليمات، التي تدعم التقنية المالية والتحول الرقمي في القطاع المالي.

وحول السياسة المصرفية المفتوحة، توقع المبارك أن يساهم تفعيل الخدمات المصرفية المفتوحة في زيادة المنافسة، والخدمات المبتكرة، وزيادة مستوى الكفاءة في الأنظمة المصرفية، ورفع معدلات الشمول المالي.

وقال المبارك: "نسعى من خلال المصرفية المفتوحة - بالتعاون مع العاملين في القطاع- إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية التقنية للقطاع، والتأكد من ضمان وتوفير أفضل المعايير الرقابية للخدمات والتقنيات الجديدة والمبتكرة والآمنة".