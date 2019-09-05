عن هاشتاق "العلاوة السنوية".. "الصويغ": المعلمون لا يطالبون بالمستحيل

"الجميلي": هذه بدلات يستحقها المعلمون ولا يحصلون عليها

عن هاشتاق "العلاوة السنوية" للمعلمين، يرى الكاتب الصحفي عبدالعزيز حسين الصويغ أن المعلمين لا يطالبون بالمستحيل، بل بحقوقهم وفق النظام، رافضًا كيل الاتهامات للمعلمين الذين يديرون أهم قطاع من أجهزة الدولة، فيما يعدد الكاتب الصحفي عبدالله الجميلي بدلات يستحقها المعلمون، مطالبًا بمنحهم هذه العلاوات، إذا أردنا بيئة تعليمية صحية وجاذبَة.

لا يطالبون بالمستحيل

وفي مقاله "#العلاوة_السنوية!!" بصحيفة "المدينة" يقول الصويغ: "انتشر في الفترة الماضية في (تويتر) هاشتاق بعنوان: #العلاوة_السنوية_65، وضع فيه كثير من المعلمين ملاحظاتهم وهمومهم المدرسية أمام وزير التعليم، ورؤاهم تجاه تطوير التعليم، وضمان حقوقهم في هذه المهنة الحيوية، وطالب بعضهم بإنشاء مجلس للمعلمين لحفظ حقوق المعلمين ومعرفة ما يحتاجونه، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالمعلمين باعتبارهم ركن التعليم وأساسه.. ومَن تتبَّع ما جاء تحت هذا الهاشتاق، وجد أن أكثر المعلمين لا يطالبون بالمستحيل، بل بحقوقهم وفق النظام، وصرف علاوتهم السنوية المستحقة، وتوفير المعدات المدرسية التي تُمكِّنهم من ممارسة مهامهم على الوجه المطلوب، والتي يقوم بعضهم بتوريدها على نفقتهم الخاصة. لذا فإن أخذ هذه المطالب خارج إطارها، وكيل الاتهامات لأصحابها بأنهم يحملون أجندات «معينة»، حتى لا أقول أكثر، هو ظلم إضافي لهذه الفئة من العاملين في أهم قطاع من أجهزة الدولة".

ربع ميزانية الدولة للتعليم



ويضيف الصويع: "لقد تعاقب على وزارة التعليم 11 وزيرًا منذ إنشائها قبل 68 عاماً وحتى اليوم، وتحظى بما يُعادل رُبع ميزانية الدولة من الإنفاق.. لكنها لم تُحقِّق حتى اليوم الأهداف التي وُضعت لها، حيث تعددت الخطط والسياسات والاستراتيجيات، وتداخلت وتضاربت مع بعضها، حيث يأتي كل وزير جديد برؤية جديدة تخوضها الوزارة ومنسوبوها انتظاراً للوزير الجديد.. مما جعل التعليم في حالة طوارئ دائمة. ولقد لخَّص أحد المغردين مطالب المعلمين في تغريدة قال فيها: (لا نريد شعارات ولا كلمات، نريد حقائق في الميدان، نريد أن نمارس عملنا بدون تسلُّط أو خوف أو اتهامات بالتقصير وخيانة الأمانة من قِبَل الوزارة والمجتمع والإشراف، نريد أن نعرف ما لنا وما علينا ومهام عملنا.. هل هذا كثير علينا؟)".



استفزاز المعلمين

وفي مقاله "بدلات يستحقها المعلمون" بصحيفة "المدينة"، يرفض الجميلي استفزاز المعلمين بتصريحات وقرارات بعض مسؤولي الوزارة، ويقول: "رغم أنَّ (المعلمين والمعلمات) هم الركن الأساس والأصيل في المنظومة التعليمية، وهم الأداة الأهم التي بواسطتها تُحَقِّق (وزارة التعليم) أهدافها؛ ومع ذلك فإن (بعض مسؤوليها) وفي حُقُب متوالية حاولوا ويحاولون استفزازهم من خلال العديد من القرارات والتصريحات الإعلامية.. الشواهد كثيرة ومنها: (وصفهم قبل سنتين بأنهم شكاؤون بكاؤون، والحديث بأنهم لا يستحقون إجازتهم الصيفية، وهناك إجبارهم ذاتَ قرار بالتّوجِّه إلى مدارسهم حتى لو عُلِّقَت فيها الدراسة؛ وهناك ذاك التعميم الذي كان يسعى لإِلزامهم بالمساهمة في ضبط الحركة المرورية خارج المدارس عند خروج طلابها، وهو الذي تمّ التراجع عنه خلال ساعات تحت ضغط رفضه في مواقع التواصل؛ ومِن تلك الاستفزازات -وليس آخرها فربما الأيام حبلَى بالمزيد- بعض إجراءات اللائحة الجديدة؛ التي منها المَسَاس بعلاوتهم السنوية في إجراء طالهم وحدهم دون بقية موظفي الدولة".

بدلات يستحقها المعلمون

ثم يعدد الجميلي مجموعة بدلات يستحقها المعلمون، ويقول: "لأن طائفة من (مسؤولي التعليم) مازالوا يواصلون تلك المواجهة الخاسرة، أجزم: حَان الوقت ليطالب (المعلمون والمعلمات) بحقوقهم المعنوية، وقبل ذلك المالية التي منها: إعطاؤهم الدرجات التي يستحقونها وما ترتب عليها من فروقَات في رواتبهم وعلاواتهم، أيضًا منحهم البَدَلات التي يستحقها غيرهم في قطاعات أخرى، فهناك (العدالة في بَدل النَّقَل) لمَن يُسافرون مسافات طويلة في دوامهم اليومي؛ فهم جَرّاءَ ذلك يسْتَنْزِفُون (رُبْع رواتبهم أو يزيد)، خاصة المعلمات، أيضًا أولئك حقهم (بَدل خطر)؛ فهم عُرضة للحوادث في كُلِّ لحظة، لاسيما في الطرق الوعرة والضيقة والجبلية .. ولا ننسى أولئك (المعلمون والمعلمات) الذين يُجبَرون على تدريس مُقَرَّرات بعيدة عن تخصصاتهم؛ تحت ذريعة سَدّ الاحتياج؛ فأُولئك يستحقون (بَدل نُدرَة) أسوةً بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات؛ يُضاف لذلك (تعويض) الأوفياء من (المعلمين والمعلمات) عن تلك المصروفات التي دفعوها ويدفعونها من مالهم الخاص؛ لجَلْب بعض المستلزمات الضرورية في القاعات الدراسية، وهي التي تعجز ميزانية بعض المدارس عن توفيرها".

لا تعليم بلا حماية للمعلم وحقوقه



وينهي الكاتب مؤكدًا أنه لا تعليم بلا حماية للمعلم وحقوقه، ويقول: "نحن مع (وزارة التعليم) في البحث عن جودة مخرجاتها، ولكن هذا لن يتأتَّى إلا بصناعة بيئة تعليمية صحية وجاذبَة، وكذا حماية (مُعَلِّمِيّهَا) والدفاع عنهم، وتعزيز قدراتهم وإمكاناتهم؛ ولكن قبل ذلك إعطاؤهم حقوقهم العادلة، ومنحهم البَدَلات المُحَفِّزَة، التي تسبقها الدورات التطويرية؛ أما المُقَصِّرون منهم؛ فلهم العقوبات النظامية حتى يستقيموا أو يكون مصيرهم أن يَمسكوا البَاب؛ فالتعليم لا بقاء فيه إلا للمخلصين والناجحين".