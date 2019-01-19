أمير مكة يرعى غداً حفل تدشين المرحلة الأولى لمبادرات "الحج"

توقيع مذكرات تعاون بهدف تفعيل مبادرات ملتقى مكة الثقافي

يرعى أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، غداً, حفل تدشين المرحلة الأولى لمبادرات وزارة الحج والعمرة, بعنوان "تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة"، بالقاعة الكبرى في هيلتون جدة.

ويشهد الحفل الذي يأتي ضمن مبادرات "ملتقى مكة الثقافي الثالث" تحت شعار "كيف نكون قدوة.. ؟" وتنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة, الإعلان عن مشروع "صديق المعتمر"، إضافة إلى عقد حوار مفتوح للأمير خالد الفيصل، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، مع توقيع عددٍ من الاتفاقيات مع الجهات المعنية.

ويستعرض الحفل مبادرات وزارة الحج والعمرة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والشركة السعودية للكهرباء المشاركة في ملتقى مكة الثقافي، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتطوير المدن لخدمة الحج والعمرة، ورفع مستوى كفاءة العاملين في قطاع الحج والعمرة، وتوحيد الجهود الحالية لأنشطة التدريب المنفذة في عدة جهات.

وتتضمن أجندة الحفل توقيع مذكرات تعاون مع عشر جهات ما بين جامعات وقطاعات حكومية لتفعيل مبادرات ملتقى مكة الثقافي لهذا العام، إضافة إلى مؤتمر صحفي لمعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المشرف العام على ملتقى مكة الثقافي الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح.

وكشف "الفالح" في وقت سابق أن عدد المبادرات التي تم اعتمادها لموضوع الملتقى في موسمه الثالث "كيف نطور مدننا لخدمة ضيوف الرحمن"، بلغ أكثر من 180 مبادرة قدمتها الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.

وأضاف: الجهات الحكومية والأهلية نفذت، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ورش عمل، أعقبها تقديم مبادرات سيتم تطبيقها لتحقيق رسالة الملتقى في دورته الثالثة.

وأردف: ما يميز برامج وفعاليات ملتقى هذا العام تنوعها وشمولها عدة مرافق مرتبطة بالحجاج والمعتمرين.

يذكر أن الحفل سيحوي معرضاً خاصاً بالمبادرات التابعة لوزارة الحج والعمرة، وجناح "حقل الإلهام" الذي يقدم تجربة ملموسة لصناعة الأفكار والمشاركة في تقديم المقترحات بما يخدم الحج والعمرة والزيارة.

وستتواجد في المعرض أجنحة مشاركة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة التي قدمت مبادراتها ضمن ملتقى مكة الثقافي للموسم الحالي.