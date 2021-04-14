الصحة العالمية تُعرب عن قلقها من تزايد انتشار كورونا خلال رمضان

عدد الحالات ازداد بنسبة 22% والوفيات زادت 17% الأسبوع الماضي

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من تزايد حالات كورونا خلال شهر رمضان في شمال إفريقيا وشرق المتوسط.

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط أحمد المنظري في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، أن عدد الحالات ازداد بنسبة 22%، والوفيات زادت بنسبة 17% خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق.

وطالبت المنظمة المصابين بأي مرض، أن يبقوا في منازلهم لئلا يضروا الآخرين؛ مشيرة إلى أن اللقاحات أصبحت متوفرة الآن، ولكن لا يزال هناك اختلال واضح في توزيع اللقاحات.

منظمة الصحة العالمية

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14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442 07:11 PM

عدد الحالات ازداد بنسبة 22% والوفيات زادت 17% الأسبوع الماضي

الصحة العالمية تُعرب عن قلقها من تزايد انتشار كورونا خلال رمضان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من تزايد حالات كورونا خلال شهر رمضان في شمال إفريقيا وشرق المتوسط.

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط أحمد المنظري في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، أن عدد الحالات ازداد بنسبة 22%، والوفيات زادت بنسبة 17% خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق.

وطالبت المنظمة المصابين بأي مرض، أن يبقوا في منازلهم لئلا يضروا الآخرين؛ مشيرة إلى أن اللقاحات أصبحت متوفرة الآن، ولكن لا يزال هناك اختلال واضح في توزيع اللقاحات.

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منظمة الصحة العالمية

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