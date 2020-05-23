تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبينت أن الحالة التي تشمل محافظتي العيص وينبع, تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم.
الأرصاد حالة الطقس
تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبينت أن الحالة التي تشمل محافظتي العيص وينبع, تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم.