





2

تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم

تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

957

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبينت أن الحالة التي تشمل محافظتي العيص وينبع, تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم.