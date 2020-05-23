تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبينت أن الحالة التي تشمل محافظتي العيص وينبع, تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم.

الأرصاد حالة الطقس

2

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 05:07 PM

تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم

تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 957

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبينت أن الحالة التي تشمل محافظتي العيص وينبع, تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الأرصاد حالة الطقس

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020