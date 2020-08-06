"جونسون" يؤكد دعم بريطانيا لاحتياجات الشعب اللبناني

شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أنه شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت.

وقال "جونسون": "شعرت بالتأكيد بفزع وصدمة من المشاهد في لبنان، وإنني متأكد أن المملكة المتحدة ستواصل التركيز على احتياجات شعب لبنان"، وفقاً لـ"رويترز".

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06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 06:43 PM

شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت

"جونسون" يؤكد دعم بريطانيا لاحتياجات الشعب اللبناني

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أنه شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت.

وقال "جونسون": "شعرت بالتأكيد بفزع وصدمة من المشاهد في لبنان، وإنني متأكد أن المملكة المتحدة ستواصل التركيز على احتياجات شعب لبنان"، وفقاً لـ"رويترز".

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