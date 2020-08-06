"جونسون" يؤكد دعم بريطانيا لاحتياجات الشعب اللبناني

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أنه شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت.
وقال "جونسون": "شعرت بالتأكيد بفزع وصدمة من المشاهد في لبنان، وإنني متأكد أن المملكة المتحدة ستواصل التركيز على احتياجات شعب لبنان"، وفقاً لـ"رويترز".
شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت
ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أنه شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت.
وقال "جونسون": "شعرت بالتأكيد بفزع وصدمة من المشاهد في لبنان، وإنني متأكد أن المملكة المتحدة ستواصل التركيز على احتياجات شعب لبنان"، وفقاً لـ"رويترز".