حصيلة إصابات كورونا في أمريكا تصل إلى 3 ملايين و483.836

الفيروس قتل 136.938

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الخميس)، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ ثلاثة ملايين و483 ألفًا و832 حالة بزيادة 67.404 عن الإحصاء السابق.

وبينت أن عدد الوفيات زاد 947 ليرتفع الإجمالي إلى 136.938 حالة وفاة، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت المراكز الأمريكية إلى أن إجمالي الإصابات والوفيات بالمرض، الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا المستجد، حتى الساعة الرابعة عصر يوم 15 من يوليو (تموز) بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك مقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل ذلك بيوم واحد.

ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التي تسجلها كل ولاية على حدة.