مصرع 12 شخصًا في حادث سير مروع بشمال مصر

إثر تصادم بين سيارة تحمل عمالًا مع مركبة أخرى

لَقِيَ 12 شخصًا مصرعهم، وأصيب 3 آخرون، في حادث سير بمحيط مدينة السادات بمحافظة المنوفية، شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الحادث وقع على طريق شبين الكوم- السادات، بالحزام الأخضر بالمنوفية.

ووقع الحادث إثر تصادم سيارة تحمل عمالًا مع مركبة أخرى، وقد جرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات المركزي.

مصر حادث سير

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18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441 12:14 PM

إثر تصادم بين سيارة تحمل عمالًا مع مركبة أخرى

مصرع 12 شخصًا في حادث سير مروع بشمال مصر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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لَقِيَ 12 شخصًا مصرعهم، وأصيب 3 آخرون، في حادث سير بمحيط مدينة السادات بمحافظة المنوفية، شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الحادث وقع على طريق شبين الكوم- السادات، بالحزام الأخضر بالمنوفية.

ووقع الحادث إثر تصادم سيارة تحمل عمالًا مع مركبة أخرى، وقد جرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات المركزي.

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