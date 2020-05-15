760 يومًا على غياب"الحربي" وأسرته تناشد مساعدتها في البحث عنه

قدمت بلاغًا أمنيًا لشرطة النسيم بالرياض

لا يزال الشاب محمد بن عوض العمري الحربي (24 عامًا) مفقودًا منذ 760 يومًا منذ خروجه من المنزل والذي لم يعد إليه حتى الآن، وتم إبلاغ شرطة حي النسيم بالرياض في شهر ذي القعدة من العام 1439هـ.

وناشدت أسرة الشاب "الحربي" عبر "سبق"، البحث عنه ومَن يعثر عليه بأن يتقدّم ببلاغ للجهات الأمنية على الرقم الموحد 911، أو إبلاغ أقرب مركز أمني، أو التواصل معهم على الأرقام 0555150364 أو 0553388701.

وقالوا إن "ابنهم يبلغ من العمر 24 عامًا، خرج من منزله بحي النسيم بالرياض ولم يعد، وتم إبلاغ مركز شرطة النسيم بتغيُّبه في 5/ 11/ 1439هـ، وما زالت الجهات المعنية تبحث عنه منذ ذلك التاريخ ولم يتم العثور عليه".