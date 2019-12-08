"البريطاني" آنثوني جوشوا يُتوَّج بطلاً لنزال الدرعية التاريخي للملاكمة

على حساب حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور.. وبعد 12 جولة مثيرة

تُوِّج البريطاني آنثوني جوشوا، بطل العالم للوزن الثقيل، بلقب نزال الدرعية التاريخي على حساب حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور بقرار من لجنة الحكام بالإجماع بعد 12جولة شيقة ومثيرة.

وبذلك نجح جوشوا في استعادة ألقابه في الرابطة العالمية للملاكمة WBA، ومنظمة الملاكمة العالمية WBO، والاتحاد الدولي للملاكمة IBF بعد أن خسرها أمام رويز قبل أشهر عدة في نيويورك.

وهذه هي المواجهة الثانية التي جمعت بين رويز وجوشوا بعد أن خسر الأخير مواجهته الأولى قبل شهور أمام الملاكم المكسيكي في نيويورك.

يُشار إلى أن نزال الدرعية التاريخي هو أول بطولة ملاكمة عالمية للوزن الثقيل تُقام في السعودية، وهو إحدى فعاليات موسم الدرعية.

وفيما يأتي باقي نتائج النزالات:

حقق الملاكم الأذربيجاني محمد رسول ماجيدوف انتصارًا كبيرًا على خصمه الملاكم البريطاني توم ليتل في أولى مواجهات فئة الوزن الثقيل في ليلة نزالات الدرعية. ونجح ماجيدوف في تحقيق انتصار سريع بالفوز بالضربة القاضية على خصمه البريطاني في الجولة الثانية من النزال.

كما حقق الملاكم الكرواتي فيليب هرغوفيتش انتصارًا ساحقًا على الأمريكي إريك مولينا بالضربة القاضية؛ ليحافظ على لقبه بوصفه بطلاً للعالم للوزن الثقيل ضمن اتحاد WBC.

ونجح الملاكم البريطاني هوبي برايس بتحقيق انتصار مستحق على سويدي محمد في فئة وزن الديك.

وفي مواجهة محتدمة تغلب البريطاني ديليان وايت على البولندي ماريز واش في آخر نزالات الهواة التي تسبق نزال الدرعية التاريخي.

وحسم دييجو باتشيكو مواجهته أمام سليماني سعيدي بالضربة القاضية، وذلك في غضون أقل من دقيقتين على انطلاق المواجهة ضمن اللقاءات التمهيدية لنزال الدرعية التاريخي.

فيما انتهى نزال الروسي آلكسندر بوفيتكن والأمريكي مايكل هنتر بالتعادل بعد مواجهة طويلة، امتدت 12 جولة.

وقدم بوفيتكن وهنتر نزالاً مثيرًا وقويًّا وماراثونيًّا، امتد 12 جولة، وانتهى بالنهاية بلا فائز؛ إذ أعلن حكم المواجهة نهاية النزال بالتعادل.