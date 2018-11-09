كمارا: نفذنا الخطة بدقة.. ولازال لدي الكثير

بعد إحرازه هدفين في مرمى العويس

أكد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي القادسية هارون كمارا، أن فريقه لعب مباراة كبيرة أمام الأهلي مساء اليوم والتي انتهت لصالح القادسية بهدفين دون مقابل، مشيراً إلى أن فريقه لعب بتكتيك عال.

وأضاف صاحب هدفي اللقاء :" نفذنا ماطلب منا بدقة من قبل المدرب الوطني عبدالعزيز البيشي، والحقيقة أننا كنا في أمس الحاجة للنقاط الثلاث ".

كما أوضح كمارا أنه مازال لديه الكثير ليقدمه للقادسية مستقبلاً.