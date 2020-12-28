"العجمة" يفجّرها : "امرابط" قد يلحق بـ "فيتوريا" .. وهناك همس بشأن "حمدالله"

فجّر الإعلامي تركي العجمة، مفاجأة من العيار الثقيل عبر برنامجه كورة روتانا والمذاع عبر فضائية روتانا خليجية.

وقال العجمة إن اللاعب المغربي نور الدين امرابط قد يلحق بمدرب الفريق المقال روي فيتوريا، علمًا بأن اللاعب ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف "العجمة" أن هناك ما أسماه بـ "الهمس" حول المحترف والهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله بشأن إمكانية رحيله هو الآخر.