"كورونا" يصيب 16.749 تركيًّا في يوم واحد

حصيلة الوفيات بالفيروس تقارب 30 ألفًا

أفادت السلطات الصحية في تركيا اليوم الثلاثاء بتسجيل 16.749 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، وهو أعلى ارتفاع يومي حتى الآن منذ بداية العام الجاري.

وأضافت بأن إجمالي إصابات كورونا بلغ مليونين و894 ألفًا و893 إصابة، فيما وصل مجموع الوفيات بالفيروس إلى ما يقارب الـ30 ألف حالة، وفقًا لـ"رويترز".

وتشير الأرقام المعلنة اليوم إلى ثاني أكبر حصيلة للإصابات في البلاد خلال العام الجاري؛ إذ أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 15.503 إصابات جديدة بفيروس كورونا.