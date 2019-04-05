"المالكي" يحصل على الماجستير

حصل الأخصائي النفسي بالأمن العام خالد بن مشير راضي المالكي على درجة الماجستير من جامعة الباحة.

وأهدى المالكي هذا العمل وثمرة جهده إلى والده المغفور له -بإذن الله- وإلى والدته أطال الله في عمرها، وإلى زوجته وأبنائه الذين شاطروه عناء هذا الجهد وتحملوا انشغاله عنهم.

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05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440 10:23 PM

"المالكي" يحصل على الماجستير

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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حصل الأخصائي النفسي بالأمن العام خالد بن مشير راضي المالكي على درجة الماجستير من جامعة الباحة.

وأهدى المالكي هذا العمل وثمرة جهده إلى والده المغفور له -بإذن الله- وإلى والدته أطال الله في عمرها، وإلى زوجته وأبنائه الذين شاطروه عناء هذا الجهد وتحملوا انشغاله عنهم.

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