"المالكي" يحصل على الماجستير

حصل الأخصائي النفسي بالأمن العام خالد بن مشير راضي المالكي على درجة الماجستير من جامعة الباحة.
وأهدى المالكي هذا العمل وثمرة جهده إلى والده المغفور له -بإذن الله- وإلى والدته أطال الله في عمرها، وإلى زوجته وأبنائه الذين شاطروه عناء هذا الجهد وتحملوا انشغاله عنهم.
حصل الأخصائي النفسي بالأمن العام خالد بن مشير راضي المالكي على درجة الماجستير من جامعة الباحة.
وأهدى المالكي هذا العمل وثمرة جهده إلى والده المغفور له -بإذن الله- وإلى والدته أطال الله في عمرها، وإلى زوجته وأبنائه الذين شاطروه عناء هذا الجهد وتحملوا انشغاله عنهم.