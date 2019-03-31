"آل غروي" يحتفون بتقاعد محمد بعد ثلاثين عامًا في القوات البحرية

في مساء عاطر جميل، أقامت عائلة الغروي، حفل تكريم محمد بن إبراهيم الغروي بمناسبة تقاعده من السلك العسكري، بعد أن قضى أكثر من ٣٠ عامًا في ميدان العز والشرف في الخدمة بالقوات البحرية الملكية السعودية؟

وشاركهم أصدقاء ومحبو المحتفى به وقدّموا له العديد من الدروع والهدايا التذكارية تكريمًا لما قضاه في خدمة الدين والوطن.