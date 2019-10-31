"العمرو" يرعى تخريج دورة "الاستجابة الطارئة لحوادث المواد الخطرة"

نظمها الدفاع المدني بالتعاون مع المنظمة الدولية للحماية المدنية

رعى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو حفل تخريج دورة "الاستجابة الطارئة في حالات حوادث المواد الخطرة" التي نظمتها المديرية العامة بمعهد الدفاع المدني، بناءً لرغبة المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، واستمرت ثلاثة أسابيع، شارك فيها (17) متدربًا من (11) دوله من الدول الأعضاء بالمنظمة .

وفي هذا الإطار أوضح مدير معهد الدفاع المدني العقيد عبدالرحمن آل دغيم في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أن برنامج الدورة اشتمل على الجوانب النظرية والتطبيقية من خلال عدد من السيناريوهات والتطبيقات العملية على آليات ومعدات وتجهيزات التدخل في حوادث المواد الخطرة، واستهدف المعنيين بالتخطيط والاستجابة لحوادث المواد الخطرة في الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني لرفع وبناء قدرات المتدربين ومعارفهم ومهاراتهم بما يمكّنهم من تنفيذ مهامهم باحترافية عالية .

من جانب آخر، تقدم الرائد شريف عبدالهادي الشافعي من جمهورية مصر العربية الشقيقة بإسمه ونيابة عن زملائه المشاركين في الدورة بالشكر الجزيل لمدير عام الدفاع المدني على رعايته وتشريفه حفل اختتام الدورة وإتاحة الفرصة لهم بالاشتراك في هذا البرنامج التدريبي المتميز، وذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عن الخريجين، معرباً عن امتنانه لما لقيه وزملاؤه من حفاوة وحسن استضافة، كما أشاد ببرنامج الدورة ومحتواها العلمي والتطبيقي والبيئة التدريبية المشتملة على الأجنحة والمشبهات المتقدمة والتنوع في أساليب التدريب التي ساهمت في تبادل الخبرات والمعارف بين المتدربين، الأمر الذي انعكس على إثراء البرنامج ونجاحه .