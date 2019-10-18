"تحريات وبحث جدة" تعثر على فتاة متغيبة منذ سنة

بعد تنسيق أمني وتحديد موقعها.. وجرى التحفظ عليها

عثرت الجهات الأمنية بشرطة محافطة جدة، على الفتاة المتغيبة لقرابة السنة، والتي تابعت "سبق" تفاصيل اختفائها عن طريق ثلاثة تقارير.

وتفصيلاً، كشفت مصادر "سبق" عن أن تحريات وبحث شرطة جدة تمكنت -بفضل الله- من تحديد موقع الفتاة ومكان وجودها خارج منطقة مكة المكرمة، وبالتنسيق بين الجهات الأمنية في شرطة جدة وشرطة المنطقة الموجودة فيها الفتاة المتغيبة، تم إشعارهم عن مكان وجود الفتاة وعلى الفور تمكنت من الوصول إلى الفتاة والتحفظ عليها لحين تسليمها لذويها.

وبدوره، عبر والد الفتاة عن شكره وتقديره للجهات الأمنية، ولكل من وقف معه في معاناته، ولصحيفة "سبق" لمتابعتها قضية ابنته حتى العثور عليها.

وكانت الفتاة قد تغيبت عن ذويها لقرابة سنة، وتابعت "سبق" تغيبها لحين العثور عليها.