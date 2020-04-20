سلطنة عُمان.. 144 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 1410 حالة

وزارة الصحة: عدد الوفيات 7 حالات إضافة إلى تسجيل 238 حالة تعافٍ

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل (144) إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)؛ منها (58) حالة لعُمانيين، و(86) حالة لغير عُمانيين.

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1410) حالات وعدد الوفيات (7)، وتود الوزارة التأكيد أن (238) حالة تماثلت للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 09:55 AM

وزارة الصحة: عدد الوفيات 7 حالات إضافة إلى تسجيل 238 حالة تعافٍ

سلطنة عُمان.. 144 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 1410 حالة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل (144) إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)؛ منها (58) حالة لعُمانيين، و(86) حالة لغير عُمانيين.

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1410) حالات وعدد الوفيات (7)، وتود الوزارة التأكيد أن (238) حالة تماثلت للشفاء.

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سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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