"الفيصل" يدعم خطة الأولمبية الدولية لأولمبياد طوكيو 2020

حث اللاعبين واللاعبات على البقاء بالمنزل وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة

بحضور رئيس مجلس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، عقدت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم اجتماعًا، عن بعد جمع الأولمبية الدولية بممثلي اللجان الأولمبية الآسيوية لمناقشة التطورات المصاحبة لفيروس كورونا (covDi9) واستعدادات اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 لمواجهة هذا التحدي الذي تعمل اللجنة الأولمبية الدولية على تجاوزه بالتعاون مع منظمة الصحة الدولية وكافة اللجان الأعضاء.

وقد أعرب الأمير عبدالعزيز خلال الاجتماع عن دعم اللجنة الأولمبية العربية السعودية لجهود اللجنة الأولمبية الدولية لتجاوز هذه المرحلة، مؤكدًا ضرورة التضامن مع اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو2020 بالعمل بشكل آمن مع اتباع إرشادات منظمة الصحة الدولية متمنيًا أن تكون الألعاب الأولمبية القادمة المحطة التي يحتفل من خلالها العالم أجمع بعبور هذه الأزمة.

وفيما يخص الرياضيين السعوديين، حث الأمير عبدالعزيز جميع اللاعبين واللاعبات على البقاء بالمنزل ومواصلة التمارين مع الالتزام بإرشادات وزارة الصحة السعودية والجهات المعنية.