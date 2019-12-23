بدعم أمني.. ضبط أدوية وكريمات محظورة وأغذية فاسدة في مكة

حملة مكثّفة للأمانة بـ"حوش بكر" صادرت فيها 480 عبوة و608 كيلو

أسفرت حملة نفّذتها الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في لجنة مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب- بالتعاون مع الجهات الأمنية، عن مصادرة 480 عبوة من الأدوية والكريمات المحظورة وغير الصالحة للاستهلاك.

وفي التفاصيل، نفّذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية وبلدية المسفلة الفرعية، حملةً مكثفة على الباعة الجائلين في حوش بكر.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 480 عبوة من الأدوية والكريمات المحظورة وغير الصالحة للاستهلاك، و608 كيلو خضروات وفواكه فاسدة.