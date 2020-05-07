"القحطاني" لـ"سبق": حالات كورونا في السعودية تبقى بحدود السيطرة

قال: نسبة الانتشار أقل من المعدلات على مستوى العالم

أكد عضو اللجنة الطبية العسكرية العليا بوزارة الداخلية العقيد الطبيب سعد القحطاني أن جائحة كورونا تبقى داخل "حدودالسيطرة"، مشيرًا إلى أن نسبة الانتشار قليلة جدًا.

وقال "القحطاني" لـ"سبق": هذا ما يسمى في علم الوبائيات بمعدل إصابة الشخص المصاب للأشخاص الأصحاء ويرمز له بـ R0 ، وتتراوح النسبة لدينا بحدود 1.1 وهي من أقل النسب على مستوى العالم، وهي تعني أن الشخص المصاب يعدي تقريبًا شخصًا آخر فقط ، فلو كانت نسبة R0 مثلا 3 فمعناها أن الشخص ينقل العدوى إلى ثلاثة ثم تسعة وهكذا تتضاعف بشكل عمودي كما حدث في بعض الدول الأوروبية .

وأضاف: توقعنا أن تكون الإصابات أكثر مما نشاهده الآن ولكن القرارات الاستباقية التي اتخذت من قبل الحكومة الرشيدة كانت قرارات وقائية حكيمة.

وأردف: فيروس كورونا اكتشف في الستينات من القرن الميلادي الماضي وهو قديم وليس حديثًا وهو عبارة عن عائلة أربعة أنواع منها تسبب الإنفلونزا الطبيعية الموسمية وهي آمنة وثلاثة أنواع منها تصنف على أنها أوبئة.

وتابع: الأول كان عام 2003 في الصين وهو "سارس" ومصدره حيوان اسمه "الزباد" إدى إلى إصابة حوالي 8 آلاف شخص ووفاة حوالي 800 شخص، والوباءالآخر كان في عام 2012 في المملكة العربية السعودية وكان عن طريق الجمال، وعادة ينتقل فيروس كورونا من الحيوان للإنسان ولاينشأ في الإنسان.

وقال "القحطاني": النوع الثالث من فيروس كورونا هو الوباء الحالي وصنف على أنه جائحة وهو يعتقد أنه انتقل عن طريق حيوان الخفاش وكان له حاضن وسيط وهو المأكولات البحرية في مقاطعة ووهان الصينية، والبعض يعتقد أنه حيوان الثعبان .

وأضاف: فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق الهواء في الغالب ولكنه ينتقل عن طريق الرذاذ فلو أن شخصًا يسعل أو يكح فالكحة الواحدة تحتوي على ثلاثة آلاف قطرة متناهية في الصغر لا ترى بالعين المجردة وكل قطرة فيها آلاف من الجراثيم فلو شخص مصاب كح كحة واحدة فقط لك أن تتخيل إلى كم ستنتقل العدوى بمسافة متر أو مترين ويعلق في الهواء إلى ثلاث ساعات.

وأردف: ينتقل الفيروس أيضًا بالملامسة حيث يبقى على الأسطح حتى أربعة أيام وعلى الملابس يعلق لمدة يومين وهنا تكمن أهمية التعقيم، ويفضل المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون أو بالكحول الأيثيلي المطهر لمدة لا تقل عن 40 ثانية، واستبدال الكمامة والقفاز بشكل دوري والتخلص منها بعد استخدامها بطريقة صحية.