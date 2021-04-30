مكة.. توزيع 11 ألف مظلة شمسية اليوم ضمن مبادرة "ظل ووقاية"

بمشاركة فريق "الشؤون الإسلامية" خلال الظهيرة طوال رمضان

وزّعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرّمة، اليوم الجمعة، 11520 مظلة شمسية، اليوم، من مراكز كدي والجمرات وطريق الأمير متعب ضمن مبادرة "ظل ووقاية" التي تواصل تنفيذها طوال شهر رمضان المبارك لحماية ضيوف الرحمن من أشعة الشمس خلال الطواف بالبيت العتيق.

وتستهدف الوزارة توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والزوّار بمنطقة مكة المكرّمة، وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، حيث تشارك فرق ميدانية من منسوبي الفرع بمكة المكرّمة يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى الثالثة عصراً، بالتوزيع طوال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.

تأتي المبادرة في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة وتماشياً مع توجيهات ولاة الأمر التي تؤكّد أهمية الحرص على سلامة وصحة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين ومشاركة الجهات الحكومية في تنفيذ ذلك، كما تهدف إلى حماية المعتمرين من أشعة الشمس في أثناء الطواف بالبيت العتيق خلال شهر رمضان المبارك، ولاسيما في ظل ما تشهده مكة المكرّمة في شهر رمضان المبارك من ارتفاعٍ في درجات الحرارة، وتوافد أعداد كبيرة من المعتمرين.

من ناحيتهم، أشاد عدد من ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين، بمبادرة "ظل ووقاية"، مؤكدين أنها مبادرة جاءت في وقتها؛ نظراً لما تشهده مكة المكرّمة من ارتفاعٍ في درجة الحرارة في الفترة الحالية وتقلبات في المناخ، رافعين شكرهم للقيادة، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على اهتمامهم وعنايتهم بضيوف الرحمن، وتقديم كل ما من شأنه لراحة وسلامة ضيوف الرحمن خلال رحلة العمرة.

جديرٌ بالذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن عشرات المبادرات التي تُطلقها الوزارة بدعم ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كل أسباب السلامة لهم، إلى جانب تكثيف البرامج التوعوية والإرشادية التي تسهم في أداء نسكهم بكل يسر.