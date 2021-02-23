سامباولي يستقيل من نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي.. هل تكون وجهته المقبلة الهلال

قرر المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، الاستقالة من تدريب نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي لكرة القدم، والذي ارتبط في الفترة الماضية بتدريب الهلال خلفاً للروماني المقال رزافان لوشيسكو.

وكتب سامباولي، الذي كان مرتبطًا بالنادي البرازيلي حتى نهاية العام الحالي، في رسالة وجهها إلى أنصاره، أرسلها المتحدث باسمه لوسائل الإعلام: "النهاية حانت. ستكون المباراة الأخيرة يوم الخميس".

وأوضحت وسائل الإعلام أن مدرب المنتخب الأرجنتيني سابقًا (2017-2018)، من المتوقع أن يصبح مدربًا جديدًا لنادي مرسيليا الفرنسي، خلفًا للبرتغالي أندريه فياش بواش، المعاقب من إدارة النادي الجنوبي منذ مطلع فبراير بعدما كشف عن نيته في تقديم الاستقالة.

وكانت بعض التقارير الصحفية البرازيلية تحدثت بالأيام القليلة الماضية عن اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع سامباولي خلال الفترة الحالية لخلافة لوشيسكو الذي رحل بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

و أشارت إلى أن مدير أعمال سامباولي تلقى بالفعل اتصالات من جانب مسؤولين داخل نادي الهلال، للتفاوض معه بشأن تولي المدرب الأرجنتيني مهمة تدريب الزعيم.

كما أضافت المصادر أن سامباولي تلقى عرضًا أيضًا من جانب مارسيليا الفرنسي، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن بشأن تدريب الفريق الفرنسي خلال الفترة القادمة.