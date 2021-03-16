محافظ صامطة يرأس اجتماع المجلس المحلي

في دورته الثالثة للعام 1442هـ

رأس محافظ صامطة أحمد عبد الله زعلة، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس المحلي في دورته الثالثة للعام 1442هـ، بصالة الاجتماعات في مقر المحافظة.

وتم خلال الاجتماع استعراض محضر الاجتماع السابق، إضافة إلى مناقشة احتياجات الإدارات الحكومية بالمحافظة من المشاريع الجديدة، للرفع بإمكانية إدراجها ضمن ميزانية العام المالي المقبل.

كما بحث المجلس عرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة والمراكز من قبل بلديات صامطة والسهي والقفل.

وتمت مناقشة إيجاد مقر لفرع وزارة الزراعة والبيئة والمياه، ومقر لفرع الأحوال المدنية، وحاجة طريق الجرب للسفلتة والشوارع الداخلية لقرى مركزي القفل والسهي، وتأخر السفلتة في قريتي أبوحجر الأعلى والأسفل.

وحاجة قرى مركز السهي لشبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، وإنشاء ميدان عام بمركز السهي تنظم فيه المناسبات الرسمية والاحتفالات العامة وتأمينه بكل الخدمات.

كما تم استعراض المطالبات بإيجاد بعض التخصصات بمستشفى صامطة العام، مثل القلب والأورام، وإنشاء قرية تراثية وترفيه بها.

وفي نهاية الجلسة وجه محافظ صامطة الجميع ببذل الجهد من أجل مواصلة عجلة التنمية في المحافظة ومراكزها والقرى التابعة لها في ظل الدعم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة الدائمة والوقوف الميداني من قبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، اللذين يحثان على العمل المتواصل ومتابعة احتياجات المحافظات والعمل على دفع التنمية في جازان.