تصادم جماعي بين 5 مركبات بمكة فجرًا يُخلّف 3 إصابات

تلقوا الخدمة الإسعافية ونقلت إحداها إلى مستشفى النور

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث مروري جماعي بين 5 مركبات بمكة المكرمة؛ مما استدعى تدخّل الجهات الأمنية والإسعافية التي باشرت الموقع على الفور بعد تلقيها البلاغ.

وفي التفاصيل، تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة صباح اليوم، بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث انقلاب وتصادم لعدد 5 سيارات في كيلو 10 بمكة المكرمة.. وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فِرَق إسعافية بقيادة القائد الميداني عدنان البشري.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود 3 إصابات، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت إصابة متوسطة إلى مستشفى النور التخصصي؛ بينما رفضت باقي الإصابات النقل إلى المستشفى.