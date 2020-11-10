"الشمري" مساعدًا لإدارة الجودة ومراقبة المخرجات في صحة حائل

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل المكلف الدكتور فرحان بن فالح الشمري، قرارًا بتكليف الأخصائي صلاح بن رفيع الشمري، مساعدًا لإدارة الجودة ومراقبة المخرجات في صحة حائل.



وعمل "الشمري" رئيسًا لقسم الأشعة بمستشفى محافظة بقعاء العام، وهو حاصل على دورات متخصصة في مجال عمله، ويُعد من أبرز الكفاءات الطبية في المنطقة.



"سبق" تتمنّى له مزيدًا من النجاح والسداد في حياته العملية، وفي مهمته الجديدة التي كُلف بها.