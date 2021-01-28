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المراجعة خلال 15 يومًا بديوان الوزارة في مبنى وكالة الخدمات المشتركة

بالأسماء.. "البيئة" تدعو 97 متقدماً ومتقدمة لاستكمال مسوغات التوظيف

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ( 97 ) متقدماً ومتقدمة على وظائفها التي أعلنت عنها يوم 17/ 3/ 1442هـ، وذلك لاستكمال مسوغات التعاقد خلال (15) يومًا، اعتباراً من تاريخ 18/ 6/ 1442هـ.

وأوضحت "الوزارة" أن استقبال المقبولين على الوظائف سيكون بديوان الوزارة في مبنى وكالة الخدمات المشتركة/ الإدارة العامة للموارد البشرية الدور (3)- حي الملك عبدالله -مخرج (12).



وجاءت الأسماء كالتالي: