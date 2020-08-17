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إجمالي الإصابات 34 ألفًا والتعافي 32 ألفًا والضحايا 508

أذربيجان: 124 حالة جديدة وحالتا وفاة بكورونا

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سجلت أذربيجان 124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة وتعافي 167 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة أذرتاج أنه تم تسجيل 34 ألفًا و343 حالة إصابة في البلاد إلى الآن وتعافي 32 ألفًا، ووفاة 508 حالات.