أذربيجان: 124 حالة جديدة وحالتا وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 34 ألفًا والتعافي 32 ألفًا والضحايا 508

سجلت أذربيجان 124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة وتعافي 167 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وكالة أذرتاج أنه تم تسجيل 34 ألفًا و343 حالة إصابة في البلاد إلى الآن وتعافي 32 ألفًا، ووفاة 508 حالات.

أذربيجان فيروس كورونا الجديد

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17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 06:55 PM

إجمالي الإصابات 34 ألفًا والتعافي 32 ألفًا والضحايا 508

أذربيجان: 124 حالة جديدة وحالتا وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت أذربيجان 124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة وتعافي 167 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وكالة أذرتاج أنه تم تسجيل 34 ألفًا و343 حالة إصابة في البلاد إلى الآن وتعافي 32 ألفًا، ووفاة 508 حالات.

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