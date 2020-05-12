بتسجيل 707 حالات شفاء جديدة.. مُدن الشرقية تتعافى من كورونا

الدمام تسجل أكبر عدد من المتعافين يليها الهفوف والجبيل والخبر

أفادت وزارة الصحة اليوم بتسجيل 2520 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، كان نصيب مدن المنطقة الشرقية 707 حالات تعاف حيث سجلت مدينة الدمام 435، الجبيل 56، الهفوف 186، الخبر 28، الظهران 2.

وكشف متحدث وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، عن تسجيل 2520 حالة تعافٍ جديدة ليرتفع حالات التعافي إلى 15257، كما تم تسجيل 1911 إصابة جديدة بالفيروس.

كما أشار الدكتور محمد العبدالعالي، إلى أن 38% كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 62% من الحالات.



وأكد أنه كان من بين الحالات الجديدة المصابة بكورونا 7% حالات سجلت في أطفال، و89% حالات سجلت في البالغين، فيما 4% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عاماً.