جامعة المؤسس تُلغي الاختبارات النهائية المقررة سابقًا لجميع البرامج

تستكمل المناهج التعليمية من خلال قنوات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عن إلغاء الاختبارات النهائية المقررة سابقًا بحسب الجدول الأكاديمي لجميع برامج الجامعة، واستكمال المناهج التعليمية وتحقيق نواتج التعلم من خلال قنوات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد BLack Board، قبل نهاية شهر شعبان المقبل وذلك في جميع برامج الجامعة.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها اليوم، أن هذا القرار يأتي بناء على توجيهات وزير التعليم وما جاء في الدليل الاسترشادي لترتيبات الاختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي للجامعات خلال فترة تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، وبناء على ما رأته اللجنة العليا برئاسة مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي.

وأوضحت الجامعة أن قرار إلغاء الاختبارات واستكمال المناهج، يأتي حرصًا من الجامعة على سلامة أبنائها الطلاب والطالبات في الأوضاع الراهنة والتيسير عليهم، ودعمهم لاستكمال متطلبات الفصل الدراسي الحالي؛ بما يضمن تحقيق نواتج التعلم.

وأضافت أن جميع الكليات تقوم بوضع خطط بديلة للاختبارات النهائية بإشراف وكيل الجامعة للشؤون التعليمية فيما يخص برامج البكالوريوس والدبلوم، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي؛ على أن تراعي تلك الخطط التيسير على الطلبة ودعم الخريجين بما لا يتعارض مع تحقيق الأهداف التعليمية ونواتج التعلم.