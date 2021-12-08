وصول ولي العهد السعودي إلى مقر "إكسبو" في دبي ويزور الجناح السعودي

ترحيب كبير من الجمهور بسموه مرددين "حيا الله أبوسلمان"

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مقر "إكسبو" في دبي.

وفي مقطع فيديو ظهر عدد كبير من الجمهور، وهم يحيّون ولي العهد لحظة وصوله إلى الجناح السعودي في إكسبو 20، مرددين "حيا الله أبوسلمان".

وكان سمو ولي العهد وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، في زيارة رسمية في محطته الثانية ضمن جولته الخليجية التي بدأت بسلطنة عُمان.