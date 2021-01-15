رئيس البرلمان العربي يدين استمرار إطلاق طائرات مفخخة تجاه المملكة

أكد ضرورة اتخاذ موقف حاسم تجاه إرهاب ميليشيا الحوثي

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم، ثلاث طائرات مفخخة دون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية من محافظة الحديدة، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها بنجاح.

وشدَّد رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم على أن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باتخاذ محافظة الحديدة منطلقاً لأعمالها الإرهابية يمثل خرقاً واضحاً لاتفاق ستوكهولم، القاضي بوقف إطلاق النار.

وأكد "العسومي" أن تكرار هذه المحاولات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يتطلب اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة ومنع هذه الميليشيا الإرهابية من حيازة التكنولوجيا العسكرية المتطورة التي يزودها بها النظام الإيراني، وتستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية وتستهدف بها المنشآت الحيوية والمدنية.



وأشاد رئيس البرلمان العربي بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ونجاحها في التصدي لكل المحاولات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

