سفارة السعودية للمواطنين: استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر

ليومَيْ الثلاثاء والأربعاء.. وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى البلاد

أعلنت سفارة السعودية لدى مصر إحاطة المواطنين بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين السعودية ومصر، بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس، وغيرها من الشركات، ليومَيْ الثلاثاء والأربعاء الموافقَيْن 10 و11 مارس، وفق جداولها المعتادة؛ وذلك لتمكين الزائرين من العودة إلى السعودية.

مصر سفارة السعودية لدى مصر استئناف رحلات شركات الطيران الخطوط السعودية مصر للطيران طيران ناس فيروس كورونا الجديد

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10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 12:52 AM

ليومَيْ الثلاثاء والأربعاء.. وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى البلاد

سفارة السعودية للمواطنين: استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت سفارة السعودية لدى مصر إحاطة المواطنين بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين السعودية ومصر، بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس، وغيرها من الشركات، ليومَيْ الثلاثاء والأربعاء الموافقَيْن 10 و11 مارس، وفق جداولها المعتادة؛ وذلك لتمكين الزائرين من العودة إلى السعودية.

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