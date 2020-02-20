"الداخلية العراقية" تعلق منح تأشيرات الدخول للإيرانيين

بعد رصد حالات كورونا في إيران

قررت وزارة الداخلية العراقية تعليق منح تأشيرات الدخول للإيرانيين بعد رصد حالات كورونا في إيران.

ونشرت وسائل إعلام عراقية، وثيقة صادرة من وزارة الداخلية تتضمن تعليق منح السمة السياحية لحاملي الجوازات الإيرانية، ومنع دخول الوافدين منها.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن وثائق صادرة من وزارة الصحة تضمنت مقترحات خلية الأزمة بشأن فيروس "كورونا"، ومنها "منع دخول الوافدين من إيران والعراقيين من السفر إليها".