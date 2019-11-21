المستوى الذهبي لـ"تعليم عسير" في منافسات "الطالب المدرب"

قيادات النشاط الطلابي استقبلت الفائزين في مطار أبها

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، المستوى الذهبي في منافسات مسابقة "الطالب المدرب" المركزية على مستوى المملكة، والتي أقيمت في محافظة الزلفي.

ومثّل وفد المنطقة: الطالبُ عبدالعزيز مشبب آل حماد من ثانوية الإمام الشاطبي، والطالب خالد سعد أبو طواري من ثانوية الملك عبدالله، بإشراف فواز الشهري.

من جهته، قدّم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، التهنئة للفائزين؛ مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأسر، والمدرسة، وإدارة النشاط الطلابي، وقال: هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد المجالات على المستويين المحلي والعالمي.

واستقبلت قيادات النشاط الطلابي والمدارس الفائزة، الطالبيْن الفائزين، في مطار أبها، بعد تحقيقهما الفوز.