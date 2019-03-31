في لقاء حواري ببيروت.. مركز الملك عبد الله لحوار الأديان يناقش مواجهة خطاب الكراهية

بحضور قيادات دينية وثقافية.. "بن معمر" يعلن: إقامة لقاء دولي بعنوان "متحدون لمناهضة الكراهية"

نظّم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة اللبنانية بيروت؛ لقاءً حواريًّا بعنوان: "دور القيادات الدينية والإعلام في مواجهة خطاب الكراهية".

شارك في اللقاء الأمين العام لمركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ممثلًا بالقاضي الشيخ خلدون عريمط، وممثل مجلس كنائس الشرق الأوسط غابي هاشم، إضافة إلى الكاتب الصحفي مصطفى فحص، والسفيرة العالمية للنوايا الحسنة محاسن حدارة، وشخصيات دينية وثقافية وإعلامية، يتقدمهم سفير الفاتيكان في لبنان جوزف سبيتيري، وسفير النمسا في لبنان ماريان وربا، إلى جانب نائب سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان ماجد أبا العلا، ممثّلًا للسفير وليد بن بخاري، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية الدكتور عبد الله الصامل.

وأعلن الأمين العام خلال مداخلته أنه "سيتم إطلاق برنامج مخصص للإعلاميين ودورهم في مواجهة خطاب الكراهية، وإقامة لقاء دولي بعنوان "متحدون لمناهضة الكراهية" ضمن نشاطات المنصّة العربية للحوار والتعاون، خلال هذا العام؛ لتسليط الأضواء على دور المؤسسات الدينية والإعلامية لمواجهة خطاب الكراهية"، موضحًا أن "أكثر المناطق تعرُّضًا للإرهاب والتطرف كانت منطقتنا العربية التي تحتضن الديانات السماوية الثلاث، مشيرًا إلى الأعمال الإجرامية التي ارتكبت باسم الدين والدين منها براء".

وأضاف: "نحن في مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات نثمّن الدور الكبير والأنموذج الجميل الذي قدّمته رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أردرن، في حادثة المسجدين وكيف دفعت بالسلام والتسامح إلى العمل، وبدأت بنفسها فنتج عن هذا المشهد الرائع من التعايش والتسامح واحترام التنوُّع والفخر بالمواطنة المشتركة والنابع من تفاعلها وتفاعل صنّاع السياسات في نيوزيلاندا مع كل فئات المجتمع الذي أشاد به العالم أجمع، ونحن سنكرمها على ذلك لأنها تقدم للإنسانية خدمة كبيرة هي التعايش ونبذ الكراهية، وهذا هو جوهر عملنا وما نجوب العالم من أجله لتفعيل دور الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية لمساندة صانعي السياسات.

وأثنى على "الدور الكبير الذي قامت به الدول المؤسسة للمركز وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالشراكة مع جمهورية النمسا، ومملكة إسبانيا، ودولة الفاتيكان، ولما تقدمه من دعم ومشاركات محورية في مواجهة التطرف والإرهاب ومناهضة خطاب الكراهية، من خلال المنصات التي يطلقها مركز الحوار العالمي في مختلف أنحاء العالم"، مؤكدًا على أن "هدفنا الأساسي هو الاستثمار في الإنسان وتعزيز العيش المشترك واحترام التنوع وقبول التعددية في ظل المواطنة المشتركة، وكلها عناوين كبرى نعمل على إطلاقها من خلال مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ونترجمها على أرض الواقع من خلال خمس منصات في جميع أنحاء العالم، وخمسة برامج أساسية: (برنامج الزمالة الأفريقية، برنامج الزمالة العربي، برنامج الزمالة الآسيوي، وبرنامج الزمالة الأوروبي، وبرنامج الزمالة العالمي)، بدعم من القيادات الدينية المتنوعة".

وحيّى القاضي عريمط "المملكة العربية السعودية والدول المؤسسة للمركز على عقد مثل هذه الجلسة الحوارية والنقاش في لبنان؛ البلد الذي فيه 19 طائفة؛ منها أربعة مذاهب إسلامية و15 مذهباً مسيحياً، فهذا الوطن هو نموذج للتعايش والتلاقي بين أتباع الديانات، وبلد يرمز إلى حوار"، لافتاً إلى أن "لرجال الدين المسلمين والمسيحيين، دوراً محوريّاً في تكوين القاسم المشترك بين المواطنين، للحفاظ على وحدة الأرض والشعب والمؤسسات"، مبيناً أن "في عقيدتنا الإسلامية لا مكان لخطاب الكراهية، فإذا ما تصفحنا القرآن الكريم لوجدنا 140 آية تدعو إلى السلام والمحبة والألفة، وهناك فقط ست آيات تدعو فيها إلى الحرب، والحرب هنا حرب الدفاع عن النفس وليس حرب الهجوم".

واعتبر "هاشم" أن "المؤسسات الدينية تلعب دوراً أساسيّاً في مواجهة خطاب الكراهية ورفضه بالكامل"، مشيراً إلى أن "ما نفتقده عدم وجود رسالة دينية موحدة تهدف إلى إيصالها للجمهور العام، إنما خطاب صحيح يصل إلى قلوب النّاس ويملأ حياتهم بالحياة الدينية الصحيحة؛ فغاية الدين العمل على توفير الهناء للإنسان وعيشه بسلام وطمأنينة مع الآخرين".

ودعت السفيرة "حدارة" الجميع للانتقال من خطة الدفاع إلى خطة الهجوم وصناعة إعلام جديد بهويّة جديدة تُعيد للشرق صورتَه السلامية والإنسانية، وهنا لا يمكن إلا أن نتحدث عن أهمية صناعة السينما العربية الهادفة؛ كي تخاطب المجتمعات كافة، والعمل على خلق موقع تواصل اجتماعي على غرار فيسبوك وتويتر، ولكن بهوية الشباب العربي".

ولفت الصحافي "فحص" إلى أننا "لم نتّفق في العالم العربي والغربي، على تحديد الوصف الحقيقي والتعريف لخطاب الكراهية وكيفية مواجهته، فيما الدول الغربية وضعت حدوداً لهذا الخطاب لناحية عدم المساس بحرية الفرد والتعبير عن الرأي، وألا يصل إلى حدّ العنف وإراقة الدماء، فيما في العالم العربي فإن الإعلام فيه مسير ويخضع في جزء منه لحسابات سياسية ومشاريع تمويلية له، وما نراه هو نمط إعلامي محرّض لخطاب الكراهية بسبب وجود مموّل له، وهناك خطاب عربي رسمي هادئ بسبب السياسات المتبعة من قبل المموّل له".

وقال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية عبد الله الصامل، في مداخلة له: "إن المنبر يُشكّل الواجهة الأساسية للمؤسسات الدينية التي عليها مسؤولية كبيرة في مواجهة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية؛ فالمنابر الإسلامية لها أدوار في الخطابة والموعظة من خلال إطلاق الندوات والمحاضرات واللقاءات الحوارية"، موضحاً أننا "قمنا مؤخراً بتوجيهات من الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، إلى تنقية المنابر لخطابة الجوامع وبحزم وعدم التراخي في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية، بحق كل خطيب منبر، يدعو إلى الغلو والتطرف ونشر ثقافة الكراهية، سواء في المنابر أو الندوات واللقاءات والمحاضرات، وتمّ إيقاف البعض من هؤلاء الأئمة الذين أرادوا التأثير على جمهور المواطنين الذين يتوافدون للصلاة يوم الجمعة في هذا الجامع أو ذاك".

وأكد على أن المملكة العربية السعودية تعمل على مختلف الأصعدة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ لترسيخ الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والتعصب.

وسلّم الأمين العام لمركز الملك عبد الله لحوار الأديان فيصل بن معمر، شهادات التخرج لـ32 متدرباً ومتدربة، من ثماني دول عربية، شاركوا في الدفعة الخامسة من برنامج الزمالة العالمي والثالثة على مستوى العالم العربي، الذي يسعى لبناء جسور متينة بين أتباع الأديان والثقافات في أنحاء العالم.