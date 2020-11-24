تقارير صحافية تؤكد.. مدرب الهلال جاهز لقيادة فريقه لموقعة النصر

بعد تعافيه من فيروس كورونا

أشارت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى شفاء المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الروماني رازفان لوشيسكو، من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت نتائج الفحص الطبي، وفقًا لـ"دوري بلس"، تعافي لوشيسكو من فيروس كورونا بشكل نهائي، وأنه سيقود تدريبات الهلال يوم الخميس المقبل استعداداً لخوض نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام النصر السبت المقبل.

واستأنف الفريق الهلال عصر اليوم الثلاثاء تدريباته اليومية عقب الفوز يوم أمس في ديربي الرياض أمام النصر بثنائية دون رد.