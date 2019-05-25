في ظل التقلبات الجوية.. مدني الباحة يستنفر طاقاته ويتخذ مجموعة إجراءات

دعا إلى أخذ الحيطة واتباع الإرشادات عند هطول الأمطار وتراكم السيول

اتخذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العديد من الإجراءات الاحترازية في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، حيث قامت اليوم بإغلاق عقبات قلوة وحزنة والأبناء، التي تربط قطاع سراة الباحة بتهامة، إلى جانب التواجد الميداني لدوريات السلامة والتواجد المستمر على مدى ٢٤ ساعة لمواجهة أي أخطار محتملة جراء الأمطار والسيول لا قدر الله.

وشدد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي على الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وتراكم السيول، وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله وتحقق الأمن والسلامة، مؤكداً أنه يجب في هذه الحالة الابتعاد عن قنوات السيول ومنحدراتها وتجنب النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول والسير على الأقدام كلما زاد منسوب الماء.

وأهاب بالاستماع والإنصات ومتابعة الإذاعة والتلفزيون والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات اللازمة والتقارير والتحذيرات الصادرة من الدفاع المدني مع التقلبات الجوية للمنطقة خلال هذه الأيام, حيث تهطل الأمطار ولو لفترة قصيرة يتبعها سيول وتتكون بعض المستنقعات في المناطق المنخفضة مما ينجم عنه خطورة قد تؤدي لا قدر الله إلى خسائر في الأرواح والممتلكات نتيجة للغرق وجرف السيول للمناطق الزراعية، من خلال الأودية ومجاري المياه ووجود بعض المستنقعات العميقة.

وأبان العقيد الغامدي أنه يجب على المواطن والمقيم اختيار المكان المناسب لإقامة مسكنه أو التنزه حتى لا يكون عرضة لمداهمة السيول، لافتاً الانتباه إلى أهمية متابعة الأطفال خلال هذه الفترة والمحافظة عليهم من خطورة الغرق التي تخلفها الأمطار والسيول أثناء جريانها، داعياً الجميع إلى عدم التجمهر بالقرب من السدود، وكذلك مداخل الأودية، مؤكداً أن منسوبي الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم 998 وعلى مدار الساعة, متمنين للجميع السلامة الدائمة.