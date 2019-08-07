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بينها "عامة وجزائية وتنفيذ" وبعدد ٧٤ قاضيًا

تكليف ٥٨ محكمة بالعمل خلال إجازة "عيد الأضحى"

كلّف وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ ٥٨ محكمة "عامة وجزائية وتنفيذ" بالعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي.

وأوضحت وزارة العدل أن تلك المحاكم ستعمل طوال فترة الإجازة، بهدف خدمة المستفيدين وإنجاز قضاياهم المستعجلة التي تتطلّب النظر السريع.