"الثويني" يودّع تعليم حائل.. والوسط التعليمي يترقب البديل

5 أسماء على طاولة الوزير للبحث والدراسة

بعث مدير عام تعليم منطقة حائل، يوسف بن محمد الثويني، اليوم، رسالة لأمير منطقة حائل ونائبه وكافة الوسط التعليمي بالمنطقة، بعد انتهاء تكليفه مديراً عاماً للتعليم بمنطقة حائل، لست سنوات مضت.

وقال "الثويني": "شرفت بخدمة هذا الوطن المعطاء، ولانتهاء فترة تكليفي وإعارتي أزجي بخالص الشكر وعظیم الامتنان للأمير عبدالعزيز بن سعد، على ما وجدته من سموه الكريم طيلة تكليفي بالعمل من محبة ودعم وتشجيع ومساندة وتوجيهات سديدة، كان لها الأثر الكبير في تطوير التعليم بالمنطقة".

وأضاف: "الشكر موفور وموصول لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ولوزير التعليم"، مثمّناً الجهود التي وصفها بالرائعة من القيادات التعليمية والمدرسية والإدارية والأساتذة والإداريين بتعليم حائل، وذلك على ما وجده منهم من تعاون وتكامل وتجانس كان له الأثر الكبير بعد توفيق الله في تحقيق التطلعات.

واختتم رسالته بالقول: "أكرر الشكر والتقدير للجميع مع دعواتي المولى للجميع بالتوفيق".

تجدر الإشارة إلى أنه وحتى نشر الخبر، لم يصل لتعليم حائل قرار بتكليف بديل له، فيما علمت "سبق" أن ثلاثة مرشحين تقدموا للاختبار للمنافسة على إدارة تعليم حائل، إذ تقدم الدكتور أحمد محمد العتيق مدير إدارة التخطيط والتطوير بتعليم حائل، والدكتور محمد بن صالح البليهي مدير إدارة التعليم الأهلي بتعليم حائل، والدكتور بدر بن عبد الله الحربي، عميد السنة التحضيرية بجامعة حائل.

وذكرت مصادر بوزارة التعليم، أن اسمين بالإضافة للثلاثة الذين تقدموا للاختبار مطروحة على طاولة وزير التعليم، للدخول ضمن المنافسين على تولي الإدارة من بينهما سيدة.