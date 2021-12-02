بريطانيا تسجل 53,945 إصابة بفيروس كورونا و141 وفاة

سجّلت بريطانيا 53,945 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و141 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,329,074، فيما بلغت حصيلة الوفيات 145,281.
إجمالي الإصابات 10,329,074 حالة والوفيات 145,281 شخصًا
سجّلت بريطانيا 53,945 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و141 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,329,074، فيما بلغت حصيلة الوفيات 145,281.