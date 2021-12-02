بريطانيا تسجل 53,945 إصابة بفيروس كورونا و141 وفاة

إجمالي الإصابات 10,329,074 حالة والوفيات 145,281 شخصًا

سجّلت بريطانيا 53,945 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و141 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,329,074، فيما بلغت حصيلة الوفيات 145,281.

0

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443 10:59 PM

إجمالي الإصابات 10,329,074 حالة والوفيات 145,281 شخصًا

بريطانيا تسجل 53,945 إصابة بفيروس كورونا و141 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

1 100

سجّلت بريطانيا 53,945 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و141 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,329,074، فيما بلغت حصيلة الوفيات 145,281.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021