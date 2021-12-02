بريطانيا تسجل 53,945 إصابة بفيروس كورونا و141 وفاة

إجمالي الإصابات 10,329,074 حالة والوفيات 145,281 شخصًا

سجّلت بريطانيا 53,945 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و141 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,329,074، فيما بلغت حصيلة الوفيات 145,281.