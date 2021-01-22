سعر برميل نفط خام "برنت" ينخفض 1.28 %

ليصل إلى 55.38 دولاراً أمريكياً

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بنسبة 1.28 في المائة.

وتراجع مزيج برنت عند الساعة 0910 بتوقيت غرينتش بمقدار 0.72 دولار، ليصل إلى 55.38 دولاراً أمريكياً للبرميل.

ونزل سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 1.49 في المائة، ما يعادل 0.79 سنت، ليصل إلى 52.34 دولاراً أمريكياً للبرميل.