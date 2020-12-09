لاعب المنتخب السعودي والنادي الأهلي "دابو".. في ذمة الله

انتقل، اليوم الأربعاء، لاعب المنتخب السعودي والندي الأهلي (السابق) أمين دابو، إلى رحمة الله، بعد صراع مع المرض لفترة قصيرة.

وتعرض "دابو" خلال الأيام الماضية لأزمة صحية، دخل على إثرها أحد مستشفيات مدينة جدة، قبل أن تتأزم حالته ويفارق الحياة.

ونعى النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقدماً صادق العزاء والمواساة لأسرة وأهل الفقيد، الذي توج معه بـ8 بطولات.

وأبدى الرياضيون حزنهم بعد سماع نبأ وفاة اللاعب البالغ من العمر 69 عاماً، والذي تدهورت صحته بشكل مفاجئ.