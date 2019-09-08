شاهد.. متسابق صومالي يجهش بالبكاء خلال مسابقة حفظ القرآن في رحاب الحرم المكي

أثناء تلاوته آيات عظيمة من سورة الحاقة شملت مآل المؤمن يوم القيامة والحساب

أجهش المتسابق عبدالفتاح على روبلي، من جمهورية الصومال الذي يشارك في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده في دورتها الـ 41, التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية وتتواصل فعالياتها في رحاب الحرم المكي بمشاركة 146 متسابقًا من 103 دولة حول العالم.

وفي التفاصيل، تلا المتسابق من سورة الحاقة من قول الله تعالى :(فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَٰبِيَهْ) حيث إن هذه الآيات جاءت في سياق إخبار الله تعالى عن سعادة من أوتي كتابه يوم القيامة بيمينه، وفرحه بذلك، وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه: (هاؤم اقرؤوا كتابيه) أي: خذوا اقرؤوا كتابيه; لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة; لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات".

وعند تلاوة المتسابق في الآيات المذكورة خشع وتدبر وبكى في موقف جعل جميع الحضور يستشعر عظمة هذه الآيات المباركة والتي تتحدث عن الفوز بالنعيم المقيم في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

يُذكر أن التصفيات النهائية للمسابقة الدولية في دورتها 14 تتواصل فعالياتها في اليوم الثاني على التوالي بالمسجد الحرام, على أن تنتهي غدًا الاثنين التصفيات, وسيكون بإذن الله تعالى الحفل الختامي في يوم الأربعاء القادم – بمشيئة الله تعالى - بالمسجد الحرام وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-, ويكرم من خلاله الفائزين في أفرع المسابقة الأربعة بجوائز نقدية تصل إلى مليون ومائة وخمسة وثمانين ألف ريال.