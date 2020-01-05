احذر.. هذا الشعور بعد دخول المرحاض علامة على "سرطان الأمعاء"

الانتباه للعلامات المبكرة يحدّد مرحلة المرض وبالتالي بقاء المريض حيًّا

بقاء مرضى سرطان الأمعاء على قيد الحياة، يعتمد كلية على نوع ومرحلة السرطان إلى حد كبير؛ لذا من الضروري الانتباه إلى علامات الإنذار المبكرة للمرض لإمكان التعامل معه في وقت مناسب.

وفي المراحل الأولية للمرض؛ لا يعاني الكثير من المصابين بسرطان الأمعاء من أي أعراض؛ وفقًا لمركز "مايو كلينك". وعندما تظهر الأعراض؛ فمن المرجح أن تختلف اعتمادًا على حجم السرطان وموقعه في الأمعاء الغليظة.

والشعور بأن الأمعاء غير فارغة تمامًا بعد الدخول إلى المرحاض، هو إحدى علامات التحذير الرئيسية للمرض؛ مما يخلق شعورًا بالحاجة إلى الضغط أكثر؛ وفقًا لمركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى:

• ظهورَ الدم في البراز.

• تغييرًا واضحًا في مدى التردد على المرحاض.

• ورمًا يمكن أن يتحسسه الطبيب في ممر الظهر أو البطن، وهو أكثر شيوعًا في الجانب الأيمن.

• خسارة الوزن

ويحدد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء من خلال مجموعة العوامل؛ كالعمر والوراثة ونمط الحياة.