"الأرصاد": أتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المدينة

تصحب برياح نشطة والحالة تستمر حتى الساعة الـ7 مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة مع تدنٍّ في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل: المدينة المنورة، محافظة ينبع، محافظة بدر، محافظة العلا، محافظة الحناكية، محافظة المهد، محافظة وادي الفرع، محافظة العيص، محافظة خيبر والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 من مساء اليوم.