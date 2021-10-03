كورونا في فلسطين .. 872 إصابة جديدة و 12 وفاة ونسبة التعافي 93.4%

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 12 وفاة، و872 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1380 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.