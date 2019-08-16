وديًّا.. الفيصلي يتغلب على الرائد بثلاثية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في الفوز على نظيره الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب نادي الزلفي.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، الذي ينطلق الخميس المقبل.

ويبدأ الرائد مبارياته في الدوري السعودي بمواجهة الاتحاد يوم الجمعة المقبل، بينما يواجه الفيصلي نظيره فريق الفيحاء يوم الخميس المقبل.